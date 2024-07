Quando muitos adivinhavam o fim, Pepe Reina regressa a Itália para reforçar o Como, recém-promovido à Serie A. O guarda-redes espanhol, de 41 anos, assinou por uma época. O acordo parecia iminente, uma vez que o guardião já equipava a rigor há uma semana.

Aos meios do clube, o treinador, Cesc Fàbregas, de 37 anos, explicou esta contratação: «Conta com uma fantástica experiência internacional e é muito competitivo. Estou certo de que ajudará a equipa a crescer e a melhorar».

Ao cabo de 24 épocas na ribalta, Reina assina pelo nono clube na carreira. Formado no Barcelona, o guarda-redes foi titular em 2000/01. Em 2002, assinou pelo Villarreal, onde permaneceu até 2005, quando reforçou o Liverpool.

Ao cabo de oito temporadas, o guarda-redes rumou ao Nápoles, por empréstimo. Em 2014/15, foi suplente no Bayern Munique, apostando, na época seguinte, em regressar a Itália.

Seguiram-se, por isso, novos capítulos pelo Nápoles e época e meia pelo Milan. Antes de rumar à Lazio, Pepe Reina defendeu as cores do Aston Villa.

Mais recentemente, em 2022, regressou ao Villarreal.

Assim, o currículo conta com títulos como Mundial de Clubes (2010), Supertaça Europeia (2005), Bundesliga (2014/15), Taça de Inglaterra (2005/06) e Taça de Itália (2013/14).

Por Espanha, Pepe Reina foi convocado para os célebres Europeus de 2008 e 2012, assim como para os Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll