OFICIAL: Lingard reforça Corinthians e assina até ao fim do ano
Internacional inglês, formado no Man United, prepara a estreia no Brasil, depois de duas épocas na Coreia do Sul
Era uma questão de tempo até à oficialização surgir. O avançado Jesse Lingard é reforço do Corinthians até ao final de 2026, com opção de renovação por mais um ano consoante objetivos. O extremo de 33 anos prepara a estreia no Brasil após duas épocas nos sul-coreanos do Seoul, onde apontou 19 golos e 11 assistências em 67 jogos.
Em 2025, Lingard assinou 13 golos e sete assistências em 41 partidas.
Formado no Manchester United, o internacional inglês esteve ligado aos “Red Devils” entre 2003 e 2022, com empréstimos a Birmingham, Brighton, Leicester, Derby County e West Ham pelo meio. Antes de emigrar, o avançado também representou o Nottingham Forest.
Por isso, o currículo de Lingard conta com Liga Europa, Supertaça inglesa, Taça de Inglaterra e Taça da Liga de Inglaterra.
O Corinthians ocupa o terceiro lugar do Brasileirão, com sete pontos, a dois de Palmeiras e São Paulo.
