Ao cabo de 27 jogos ao leme do Borussia Dortmund – e 12 vitórias – Nuri Sahin deixou o comando técnico das «Abelhas» depois da derrota em Bolonha (2-1), na noite de terça-feira, na 7.ª e penúltima ronda da Fase Liga da Champions.

O acordo para a rescisão de vínculo foi anunciado na manhã desta quarta-feira: «Borussia Dortmund e Nuri Sahin seguem caminhos diferentes. O BVB dispensou o treinador após a dececionante derrota na Champions».

Ainda que a administração do Dortmund identificasse no antigo médio, de 36 anos, o potencial para um longo ciclo, a atual série de quatro derrotas consecutivas – Bolonha, Frankfurt, Kiel e Bayer Leverkusen – fizeram as esperanças esmorecerem. A esta fase junta-se outra, de outubro, aquando dos desaires com Real Madrid, Augsburgo e Wolfsburgo.

Aliás, a melhor série triunfante do Dortmund nesta época foi de duas vitórias consecutivas, a 2 e 5 de novembro, e a 23 e 27 do mesmo mês.

«O Borussia Dortmund informará prontamente quem estará no banco no sábado, na Bundesliga, contra o Werder Bremen», lê-se, em comunicado.

As «Abelhas» ocupam o 10.º lugar da Liga, a 20 pontos da liderança. Na Liga dos Campeões estão no 13.º posto, com 12 pontos, a um da zona de apuramento direto para os «oitavos».

Todavia, na última noite foram derrotados por uma equipa que apenas havia marcado um golo na prova e que, neste momento, já está eliminada.