O Inter Miami anunciou, esta quarta-feira, que renovou com Luis Suárez, melhor marcador da equipa em 2024, até ao fim da temporada de 2025.

O uruguaio, que chegou ao emblema norte-americano no início deste ano, anotou 25 golos e 12 assistências em 37 jogos. Segue-se a segunda época nos Estados Unidos.

Aos 37 anos, o avançado vai ser treinado pelo ex-colega Javier Mascherano, que assumiu o comando técnico do Inter Miami esta semana. De recordar que, além de Suárez e Messi, também Sergio Busquets e Jordi Alba, todos antigos jogadores do Barcelona, fazem parte da equipa.

El pistolero se queda 🇺🇾🧉



Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando 🩷🖤✨



Details: https://t.co/x0F5AzFrVf pic.twitter.com/2sHYMqRTDs