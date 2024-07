O Estoril anunciou, esta sexta-feira, a contratação do lateral-direito Pedro Carvalho, oriundo do Belenenses.

Os canarinhos não divulgaram os detalhes do negócio, mas o emblema do Restelo revelou que recebeu uma compensação financeira e salvaguardou 30 por cento do passe do jogador de 21 anos.

Pedro Carvalho passou pelo Sporting, mas cumpriu a fase final da formação já no Belenenses. Na última época, marcou três golos e somou duas assistências em 28 jogos pela equipa que desceu à Liga 3.