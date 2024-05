Léo Jabá recorreu esta sexta-feira às redes sociais para se despedir do Estrela da Amadora. O avançado, de 25 anos, acumulou 33 partidas – entre Liga e Taça de Portugal – anotando cinco golos e seis assistências.

Habitual titular de Sérgio Vieira, Jabá agradeceu a oportunidade de se «reencontrar e sentir a alegria mais pura».

«Foi uma época de muita dedicação e entrega para que alcançássemos nossos objetivos. Em particular, foi um ano para me reencontrar e sentir a alegria mais pura ao fazer o que tanto amo. Agradeço imensamente. Obrigado por ser tão bem acolhido e me sentir em casa. O Estrela é de primeira», escreveu.

Natural de São Paulo, Léo Jabá cresceu no Corinthians, de onde saiu em 2017, para reforçar os russos do Akhmat Grozny. Seguiram-se passagens pelo PAOK e pelo Vasco da Gama, antes de assinar pelo São Bernardo, que atualmente milita na terceira divisão brasileira.