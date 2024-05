André Gomes está de saída do Everton, ao fim de seis anos de vínculo. O médio, de 30 anos, reforçou os «Toffees» em 2018, emprestado pelo Barcelona. Assinou definitivamente no verão seguinte, completando três épocas consecutivas. Em 2022, André Gomes foi emprestado pelos ingleses ao Lille de Paulo Fonseca.

Esta temporada, o internacional português participou em 14 partidas, apontando dois golos.

«Mergulhou nos valores do Everton e foi um jogador popular entre os adeptos. Foi um elemento valioso e desejamos ao André o melhor para o futuro», disse Kevin Thelwell, diretor do futebol do Everton.

“Everyone at the Club thanks André and Andy for their service and contribution to Everton. Both have been valued members of our ranks, and we wish them the very best for the future." 👏🔵