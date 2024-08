De saída do Real Madrid, Lucas Cañizares está no Algarve para reforçar o Farense. Segundo apurou o Maisfutebol, as negociações entre os «Leões» e o jovem espanhol, de 22 anos, encaminham-se para bom porto.

O guardião integrou a formação dos «Merengues» e 2014 e representou o Castilla – equipa B – entre 2019 e 2024. Na última temporada, na 3.ª divisão, Cañizares assumiu a titularidade, acumulando 29 partidas.

Em todo o caso, o jovem guardião esteve no radar de Zinédine Zidane e de Carlo Ancelotti, integrando os trabalhos da equipa principal e celebrando as conquistas do Mundial de Clubes e da Taça do Rei, em 2022 e 2023.

Segue-se a primeira experiência fora de Espanha para o jovem natural de Valência, agenciado por David Villa e filho de Santiago Cañizares.

Agora com 54 anos, o outrora internacional espanhol edificou a carreira na baliza do Castilla, Celta de Vigo, Real Madrid e Valência. Por isso, o currículo ficou recheado, por exemplo, com Liga dos Campeões, Liga Europa, Supertaça Europeia, La Liga (4) e Jogos Olímpicos (Barcelona 1992).

Como se tal não bastasse, Lucas Cañizares é cunhado de Dani Carvajal e Joselu.

Quanto ao Farense, Cañizares será um reforço muito útil, uma vez que Kaique se lesionou no particular com o Benfica, em Águeda, sendo operado ao antebraço. Em simultâneo, Luiz Felipe consta do boletim clínico desde fevereiro.

Por sua vez, Ricardo Velho foi titular na partida de apresentação do Farense, ante o Al-Ittihad, pelo que estará recuperado da contusão contraída na mão direita no final da última época.

Assim, com a chegada de Cañizares, José Mota contará com dois guardiões de «peso» para a primeira jornada da Liga. Na tarde de domingo (18h), o Farense receberá o Moreirense.