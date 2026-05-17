Aos 25 anos, Danny Namaso deixa o FC Porto e é jogador do Auxerre em definitivo. O emblema francês garantiu neste domingo a manutenção na Ligue 1, pelo que o internacional camaronês vai render 5 milhões de euros ao FC Porto. O avançado disputou 72 minutos da vitória do Auxerre no reduto do Lille (2-0).

Nascido em Reading, onde fez a maioria da formação, o avançado chegou ao FC Porto pela porta da equipa B, realizando a estreia na equipa principal em 2021/22. Na última época, Namaso fez quatro golos e uma assistência em 42 jogos pelo FC Porto, totalizando 106 jogos, 14 golos e sete assistências pela equipa principal dos azuis e brancos.

Nesta temporada, Namaso acumula três golos e três assistências em 30 jogos.