A transferência de David Carmo do Sp. Braga para o FC Porto é a mais cara de sempre entre clubes nacionais. Os 20 milhões, aos quais acrescem mais alguns em objetivos, fazem do central o jogador mais caro no mercado de transferências interno.

O Sp. Braga é, como seria de esperar, o principal fornecedor dos três grandes que, nesta matéria, ocupam um lugar no pódio cada um. De resto, entre FC Porto, Sporting e Benfica há apenas um negócio a registar: o de João Moutinho.

As dez maiores transferências entre clubes nacionais têm também de ser analisadas caso a caso. Isto porque nem sempre se executaram pela totalidade do passe ou porque envolveram jogadores ou porque os passes foram sendo comprados: é o caso de Wilson Manafá.

O exemplo de Deco é ainda mais específico, pois apesar de ter sido adquirido pelo FC Porto a um clube nacional, o mágico pertencia em parte à Gestifute de Jorge Mendes. O FC Porto foi comprando o passe do antigo internacional português e cedendo percentagens de outros. Ainda assim, Deco não foi contabilizado nesta lista, uma vez que a grande fatia do montante foi paga uma empresa e não a um emblema português.

O top10 português engloba cinco compras do FC Porto e quatro do Sporting, que também surge aqui como vendedor. Neste capítulo, ninguém bate o Sp. Braga: em dez, tem metade das maiores vendas do futebol nacional e com Ricardo Horta na mira do Benfica, se calhar o clube minhoto não se fica por aqui.

Curiosamente, é do Minho que chegam quase todas as restantes transferências: pode vê-las todas na galeria em anexo.