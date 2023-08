O Chelsea já oficializou mais um reforço milionário, o Manchester City anunciou o regresso de um adjunto, mas há outras novidades no mercado de transferências esta sexta-feira.

O avançado do FC Porto Mehdi Taremi está a ser colocado na rota do Tottenham pela imprensa iraniana. O jogador dos dragões termina contrato no final da temporada e os spurs já terão iniciado conversas com os seus representantes.

Em Inglaterra, a insatisfação de Julen Lopetegui é notícia. O treinador espanhol já criticou publicamente a atuação dos Wolves no mercado e, após as saídas de Rúben Neves, Raúl Jiménez e Collins, pondera apresentar a demissão, por sentir que precisa de reforços.

Nota ainda para Franck Kessié, que vai rumar à Arábia Saudita e para um avançado do PSG que pode estar de saída e abrir caminho a Gonçalo Ramos.

Além disso, o ex-Benfica Nemanja Matic é apontado ao Rennes.

Acompanhe aqui todas as movimentações do mercado de transferências