Em Portugal, a janela de transferências só reabre em janeiro. Durante alguns meses, os treinadores e os futebolistas terão uma tranquilidade que, até agora, foi impossível. O mercado em Portugal fechou no último segundo do dia 31 de agosto e a partir de agora os clubes nacionais só podem inscrever futebolistas que estão livres.



Há, todavida, muitos países onde ainda é possível contratar. O Maisfutebol mostra-lhe quais são e indica a respetiva data de encerramento da 'janela':



EUROPA



Ucrânia: fecha a 3 de setembro

Bulgária: fecha a 6 de setembro

Roménia: fecha a 6 de setembro

Eslováquia: fecha a 6 de setembro

Rússia: fecha a 7 de setembro

Rep. Checa: fecha a 8 de setembro

Turquia: fecha a 8 de setembro

Arménia: fecha a 12 de setembro

Israel: fecha a 14 de setembro

Moldávia: fecha a 16 de setembro

Sérvia: fecha a 17 de setembro



RESTO DO MUNDO:



Arábia Saudita: fecha a 18 de setembro

México: fecha a 22 de setembro

Argentina: fecha a 26 de setembro

Qatar: fecha a 30 de setembro

Irão: fecha a 7 de novembro