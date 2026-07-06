Aos 35 anos, Pedro Mendes anunciou o final da carreira profissional. Na última época, o defesa central fez cinco jogos pelo Feirense. Nascido na Suíça, fez formação entre Real e Sporting. Em 2011/12 esteve emprestado ao Real Madrid, onde fez um jogo às ordens de José Mourinho.

Numa carreira marcada pelas épocas no Rennes e Montpellier – emblema que representou entre 2017 e 2023 – o futebol francês impactou em particular a carreira de Pedro Mendes. Há dois anos representou o Estrela da Amadora, seguindo-se uma época nos georgianos do Dila.

O currículo de Pedro Mendes conta com La Liga, Supertaça e Taça da Geórgia, além de Nacional de Juvenis e Nacional de Juniores (dois).

Pela Seleção AA, o central disputou 33 minutos na vitória de Portugal na Escócia, por 3-1, em outubro de 2018, a contar para a Liga das Nações que Portugal viria a conquistar em 2019.

«Hoje fecha-se um dos capítulos mais marcantes da minha vida. Nada disto teria sido possível sozinho. O meu mais sincero obrigado a todos os treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, dirigentes, colegas de equipa, funcionários dos clubes e a todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte desta caminhada.»

«Fecho este capítulo com um coração cheio de gratidão e entro na próxima etapa com a mesma paixão, humildade e vontade de continuar a fazer a diferença», escreveu nas redes sociais.