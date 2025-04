Aos 76 anos – e há pouco mais de um ano arredado da ribalta – Luiz Felipe Scolari regressa ao Grêmio, mas na qualidade de coordenador técnico. O antigo selecionador de Portugal orientou este clube em 1987, 1991, entre 1993 e 1996, entre 2014 e 2015, e em 2021.

«O bom filho à casa torna. (…) Identificado com o Grêmio como treinador, Felipão comandou aos títulos da Taça do Brasil (1994), Libertadores (1995), Brasileirão (1996) e Sul-Americana (1996). Também assumiu um papel importante na reconstrução da equipa em 2015 e, no ano seguinte, conquistou a Taça do Brasil», escreveu o Grêmio.

Num percurso como treinador com passagens por Brasil, Inglaterra, China, Uzbequistão, Kuwait, Arábia Saudita e Japão – além das seleções de Brasil e Portugal – Scolari recebeu várias propostas a partir de março de 2024, quando deixou o comando técnico do Atlético Mineiro.

«Pondero voltar ao ativo, principalmente na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos ou Qatar. Algo fora do Brasil, ainda que não descarte essa hipótese», revelou em junho, em exclusivo ao Maisfutebol.

Ainda assim, ao invés de abraçar a 21.ª equipa, o treinador brasileiro regressou ao Grêmio, 19.º e penúltimo do Brasileirão, que também participa na Taça do Brasil e na fase de grupos da Sul-Americana.