Mudança no comando técnico do Leixões: Fangueiro colocou o lugar à disposição no último sábado e efetuou esta quarta-feira o último treino na equipa principal do clube de Matosinhos.

O anúncio foi feito pelo próprio Leixões nas redes sociais.

«No passado sábado, após o jogo com o CD Feirense, Carlos Fangueiro reuniu com a Administração e colocou o lugar à disposição. Foi, então, acordado entre as partes que o treinador se manteria no cargo até ser encontrada uma nova solução para o comando técnico do Leixões SC», pode ler-se.

«Esta manhã, Carlos Fangueiro orientou o último treino à frente da equipa. Neste momento complicado e muito difícil para ambas as partes, agradecemos profundamente tudo o que o treinador fez pelo seu/nosso Leixões.»

Segundo notícias da generalidade da imprensa, José Mota será o novo treinador do Leixões, ele que já esta temporada deixou o Farense. Desta forma, prepara-se para voltar à II Liga e a um clube que bem conhece.

«Sócio e leixonense de alma e coração, Carlos Fangueiro abraçou, na época passada, o nosso projeto num momento difícil e, com grande raça e determinação, terminou a época com a missão cumprida. Fica o sócio e adepto, na certeza que as portas do Leixões lhe estarão sempre abertas», termina o comunicado do clube.