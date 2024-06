O Feyenoord anunciou o sucessor de Arne Slot, treinador que mudou-se de Roterdão para o Liverpool, neste verão. Brian Priske foi anunciado pelo clube neerlandês nesta quarta-feira.

O treinador dinamarquês esteve duas épocas no comando do Sparta Praga, da Chéquia. Tem 47 anos e experiência também no Royal Antuérpia, da Bélgica, e no Midtjylland, da Dinamarca.

O Feyenoord ficou em segundo posto na época passada, com 84 pontos, a sete do campeão PSV.