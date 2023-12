O Inter de Milão confirmou este sábado a renovação de contrato de Matteo Darmian até 2025. O defesa italiano, de 34 anos, está nos “nerazzurri” desde a época 2020/21 e continua a ser uma peça essencial à estratégia de Simone Inzaghi.

Numa altura em que a imprensa italiana insiste no interesse do Inter em reforços para a defesa, como o português Tiago Djaló, do Lille, o campeão italiano renova com um dos líderes do balneário, que esta época leva 23 jogos, entre competições domésticas e Liga dos Campeões.