Tal como já se previa, Kylian Mbappé é o protagonista da maior novela deste mercado de transferências e o novo capítulo está aí à vista. De resto, deverá estar marcado para 15 de agosto. É esse o dia, segundo o Le Parisien, que o Real Madrid escolheu para apresentar a primeira proposta ao PSG pelo avançado.

Os merengues estão a jogar com o tempo e sabem que o arrastar da situação pode ser vantajoso. Se a oferta for dentro do desejado pelos parisienses, será aceite de imediato.

Em Espanha, o Barcelona continua a ser um dos destaques no mercado e Bernardo Silva volta a ser notícia. O Mundo Deportivo revela que Xavi está a insistir com a direção para contratar o português, que vê como o jogador que mais pode fazer crescer a equipa.

Do Barça pode vir um reforço para Portugal. O Sport adianta que o FC Porto sondou Sergiño Dest, que também atraiu interesse da MLS.

Há ainda movimentações relacionadas com a Arábia Saudita e o Manchester City poderá estar a caminho de novo negócio milionário.

