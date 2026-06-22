Aos 45 anos, o argentino Martín Demichelis deixou o Maiorca – que desceu à segunda divisão – e assumiu o comando técnico do Leipzig. Os alemães pagaram a cláusula de rescisão e o vínculo é válido até junho de 2028.

Outrora defesa de River Plate, Bayern Munique, Man City e Málaga, Demichelis iniciou o percurso enquanto treinador de seniores em 2020, na equipa B do Bayern. Seguiram-se passagens por River Plate, Monterrey e Maiorca.

Na última época, no Maiorca com o médio Samú Costa, Demichelis apenas conseguiu cinco vitórias em 13 jogos.

Por sua vez, o Leipzig terminou no terceiro lugar da Bundesliga, numa temporada sem competições europeias.

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