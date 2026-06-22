OFICIAL: Leipzig paga a cláusula e Demichelis deixa o Maiorca
Argentino de 45 anos prepara o regresso à Alemanha, onde já orientou a equipa B do Bayern Munique
Argentino de 45 anos prepara o regresso à Alemanha, onde já orientou a equipa B do Bayern Munique
Aos 45 anos, o argentino Martín Demichelis deixou o Maiorca – que desceu à segunda divisão – e assumiu o comando técnico do Leipzig. Os alemães pagaram a cláusula de rescisão e o vínculo é válido até junho de 2028.
Outrora defesa de River Plate, Bayern Munique, Man City e Málaga, Demichelis iniciou o percurso enquanto treinador de seniores em 2020, na equipa B do Bayern. Seguiram-se passagens por River Plate, Monterrey e Maiorca.
Na última época, no Maiorca com o médio Samú Costa, Demichelis apenas conseguiu cinco vitórias em 13 jogos.
Por sua vez, o Leipzig terminou no terceiro lugar da Bundesliga, numa temporada sem competições europeias.
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¡Bienvenido, Micho! 👋— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 22, 2026
RB Leipzig hat Martín #Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
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