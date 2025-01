A viver a segunda época consecutiva pelo Leipzig, Xavi Simons, internacional neerlandês de 21 anos, assinou em definitivo pelo emblema alemão. Assim, o médio encerra o vínculo com o PSG, que durava desde 2019.

Formado pelo Barcelona e PSG, Xavi Simons afirmou-se no empréstimo ao PSV, em 2022/23, com 22 golos e 11 assistências em 48 partidas. No último ano e meio, pelo Leipzig, totalizou 15 golos e 19 assistências em 60 jogos.

Internacional pelos Países Baixos, foi convocado para o Mundial do Qatar (2022) e para o Euro 2024, torneio no qual acumulou três assistências e um golo em seis jogos.

A transferência do PSG para o Leipzig ronda os 55 milhões de euros, podendo ascender aos 80 milhões, mediante objetivos. O novo vínculo é válido até junho de 2027 e o PSG guarda uma percentagem sobre uma futura venda.

«Estou muito confortável em Leipzig e sinto-me honrado pelo reconhecimento. Vou continuar a luta pelos objetivos: a qualificação para a Liga dos Campeões e competir pela conquista da Taça», referiu Xavi Simons.

Pelo Leipizig, o médio conquistou a Supertaça, em 2023. Este emblema ocupa o 5.º lugar da Bundesliga, está nos «quartos» da Taça, mas foi eliminado da Champions.