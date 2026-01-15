Gonçalo Tabuaço, portuense de 24 anos, está de malas aviadas para regressar ao Leixões, emblema que representou na Liga Revelação (sub-23) na época 2020/21. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o acordo entre Marítimo e Leixões prevê o empréstimo do guarda-redes até junho, com opção de compra fixada abaixo do milhão.

Depois de 31 jogos na última temporada pelos madeirenses, Gonçalo Tabuaço foi titular na jornada inaugural da II Liga – derrota na receção ao Lusitânia Lourosa (1-0) – partida na qual foi expulso. De resto, apenas disputou a segunda eliminatória da Taça de Portugal, quando o Marítimo perdeu na visita ao Belenenses (2-0). De notar que Tabuaço perdeu a titularidade para Samuel Silva, capitão do Marítimo e peça crucial para a liderança no campeonato.

Formado entre Canidelo, FC Porto, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, Gonçalo Tabuaço já vestiu as cores de Beira-Mar, Leixões, Estrela da Amadora, B SAD e dos espanhóis do Lugo. Segue-se o regresso a Matosinhos.

O Leixões é 18.º e último classificado da II Liga, com 17 pontos, a dois de zona segura. O Maisfutebol apurou que, face ao regresso de Gonçalo Tabuaço, um guarda-redes vai sair do plantel. A titularidade na equipa principal tem variado entre o espanhol Miguel Morro (25 anos) e o sérvio Igor Stefanovic (38 anos), enquanto os jovens Wesley e João Cardoso – ambos com 21 anos – representam a equipa sub-23.

