II Liga: Marítimo cede Tabuaço ao Leixões até ao fim da época
Guarda-redes regressa a Matosinhos com opção de compra. Leixões vai «emagrecer» lote de guardiões
Gonçalo Tabuaço, portuense de 24 anos, está de malas aviadas para regressar ao Leixões, emblema que representou na Liga Revelação (sub-23) na época 2020/21. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o acordo entre Marítimo e Leixões prevê o empréstimo do guarda-redes até junho, com opção de compra fixada abaixo do milhão.
Depois de 31 jogos na última temporada pelos madeirenses, Gonçalo Tabuaço foi titular na jornada inaugural da II Liga – derrota na receção ao Lusitânia Lourosa (1-0) – partida na qual foi expulso. De resto, apenas disputou a segunda eliminatória da Taça de Portugal, quando o Marítimo perdeu na visita ao Belenenses (2-0). De notar que Tabuaço perdeu a titularidade para Samuel Silva, capitão do Marítimo e peça crucial para a liderança no campeonato.
Formado entre Canidelo, FC Porto, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, Gonçalo Tabuaço já vestiu as cores de Beira-Mar, Leixões, Estrela da Amadora, B SAD e dos espanhóis do Lugo. Segue-se o regresso a Matosinhos.
O Leixões é 18.º e último classificado da II Liga, com 17 pontos, a dois de zona segura. O Maisfutebol apurou que, face ao regresso de Gonçalo Tabuaço, um guarda-redes vai sair do plantel. A titularidade na equipa principal tem variado entre o espanhol Miguel Morro (25 anos) e o sérvio Igor Stefanovic (38 anos), enquanto os jovens Wesley e João Cardoso – ambos com 21 anos – representam a equipa sub-23.