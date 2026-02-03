Com o mercado de inverno encerrado esta segunda-feira, os plantéis dos três grandes fecharam também até ao final da temporada. No entanto, a grande questão é: quem se reforçou melhor?

O FC Porto foi o clube mais ativo, garantindo quatro reforços: Thiago Silva (Fluminense), Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok), Terem Moffi (Nice) e Fofana (Rennes), claramente tendo em vista o ataque à fase final da temporada, no entanto, os dragões foram o que menos gastaram, pois apenas compraram o jovem polaco por 10 milhões de euros. Thiago Silva chegou a custo zero e tanto Fofana como Moffi vieram por empréstimo.

O Sporting apostou numa abordagem mais cirúrgica, no entanto foi o que gastou mais: cerca de 20,5 milhões de euros. Os leões asseguraram a chegada de Luís Guilherme (West Ham) e Souleymane Faye (Granada), reforços para o ataque leonino, mas tendo em vista o futuro do clube.

Já o Benfica fechou o mercado com dois nomes: Rafa Silva (Besiktas), num regresso que promete impacto imediato, e Sidny Cabral, que foi contratado ao E. Amadora depois de uma primeira metade de época num bom nível. Os encarnados desembolsaram cerca de 11 milhões de euros.

