Sondagem: qual dos «grandes» contratou melhor neste mercado de inverno?
Sporting foi quem gastou mais, FC Porto foi quem contratou mais. Benfica proporcionou um dos regressos mais falados
Com o mercado de inverno encerrado esta segunda-feira, os plantéis dos três grandes fecharam também até ao final da temporada. No entanto, a grande questão é: quem se reforçou melhor?
O FC Porto foi o clube mais ativo, garantindo quatro reforços: Thiago Silva (Fluminense), Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok), Terem Moffi (Nice) e Fofana (Rennes), claramente tendo em vista o ataque à fase final da temporada, no entanto, os dragões foram o que menos gastaram, pois apenas compraram o jovem polaco por 10 milhões de euros. Thiago Silva chegou a custo zero e tanto Fofana como Moffi vieram por empréstimo.
O Sporting apostou numa abordagem mais cirúrgica, no entanto foi o que gastou mais: cerca de 20,5 milhões de euros. Os leões asseguraram a chegada de Luís Guilherme (West Ham) e Souleymane Faye (Granada), reforços para o ataque leonino, mas tendo em vista o futuro do clube.
Já o Benfica fechou o mercado com dois nomes: Rafa Silva (Besiktas), num regresso que promete impacto imediato, e Sidny Cabral, que foi contratado ao E. Amadora depois de uma primeira metade de época num bom nível. Os encarnados desembolsaram cerca de 11 milhões de euros.
