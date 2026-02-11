OFICIAL: Danilo Pereira renova por uma época com o Al Ittihad
Ex-FC Porto de 34 anos totaliza 58 partidas e cinco golos pelos sauditas
Ex-FC Porto de 34 anos totaliza 58 partidas e cinco golos pelos sauditas
Aos 34 anos, Danilo Pereira renovou pelo Al Ittihad por uma época, conforme noticiado em momento oportuno pelo Maisfutebol. O defesa central, que durante muitas épocas atuou como trinco, leva 29 jogos e um golo nesta época, totalizando 58 partidas e cinco golos na equipa comandada por Sérgio Conceição.
Nascido em Bissau e formado por Estoril e Benfica, Danilo afirmou-se no Marítimo, depois de passar por Itália (Parma), Grécia (Aris) e Países Baixos (Roda). Entre 2015 e 2020, o internacional português representou o FC Porto, conquistando Liga (duas) e Taça de Portugal.
Seguiram-se épocas pelo PSG, até rumar à Arábia Saudita em 2024.
Danilo Pereira representou a Seleção no Euro 2016, 2020 e 2024, assim como no Mundial 2022, conquistando o Euro 2016 e uma Liga das Nações.
Pereira still a Tiger until 2027 💛✍️— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 11, 2026
pic.twitter.com/68QJkC3gZx