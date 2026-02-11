Aos 34 anos, Danilo Pereira renovou pelo Al Ittihad por uma época, conforme noticiado em momento oportuno pelo Maisfutebol. O defesa central, que durante muitas épocas atuou como trinco, leva 29 jogos e um golo nesta época, totalizando 58 partidas e cinco golos na equipa comandada por Sérgio Conceição.

Nascido em Bissau e formado por Estoril e Benfica, Danilo afirmou-se no Marítimo, depois de passar por Itália (Parma), Grécia (Aris) e Países Baixos (Roda). Entre 2015 e 2020, o internacional português representou o FC Porto, conquistando Liga (duas) e Taça de Portugal.

Seguiram-se épocas pelo PSG, até rumar à Arábia Saudita em 2024.

Danilo Pereira representou a Seleção no Euro 2016, 2020 e 2024, assim como no Mundial 2022, conquistando o Euro 2016 e uma Liga das Nações.