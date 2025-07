Hernâni Fortes, de 33 anos, prepara a estreia no Brasil pela porta do Ferroviária, 18.º e antepenúltimo da Série B. O extremo português estava vinculado aos croatas do Osijek, onde conseguiu seis golos e três assistências em 27 partidas.

Numa carreira marcada pelos ciclos por Vitória de Guimarães e FC Porto, com um empréstimo ao Olympiakos pelo meio (2015/16), Hernâni conta também com épocas por Levante, Al Wehda, Las Palmas, Rio Ave e Al Najma.

No Brasil, onde vai aterrar ainda esta semana, o extremo vai reforçar um emblema que está a um ponto dos lugares de manutenção.

