Na procura de uma nova era na carreira, Sérgio Oliveira, de 32 anos, rescindiu contrato com o Galatasaray. Na Turquia desde 2022, o ex-FC Porto não teria espaço no plantel de Orkan Buruk.

Formado na terra natal – Paços Brandão – no Padroense e no FC Porto, passou por Beira-Mar, Paços de Ferreira, Penafiel, pelos belgas do Mechelen, pelos franceses do Nantes, pelos gregos do Paok e pelos italianos da Roma.

Lançado ao futebol internacional por empréstimos pelo FC Porto, o médio encerrou o ciclo pelos dragões no verão de 2022, após o empréstimo à Roma.

Do currículo consta a conquista da Liga (3), Taça (3) e Supertaça (2). Na Roma, Oliveira conquistou a Liga Conferência.

Na última época, pelo Galatasaray, acumulou 24 jogos, dois golos e duas assistências, metade face ao ano transato (quatro golos e quatro assistências). Para a posterioridade fica a conquista do bicampeonato.

O médio estará a caminho do Olympiakos.

