O futuro da baliza do Manchester United é um dos grandes temas neste mercado de transferências. David de Gea, tradicional dono das redes do clube inglês, terminou contrato a 30 de junho.

Os «red devils» já fizeram saber que estão em negociações com De Gea para a renovação do vínculo, mas é público que procuram alternativas, com Andre Onana à cabeça. Porém, o Inter de Milão pede mais de 60 milhões de euros pelo guarda-redes e o United não parece disposto a fazer esse investimento.

Nesse sentido, Justin Bijlow (Feyenoord) pode ser solução menos dispendiosa. Quanto a David de Gea, tem em mãos uma proposta milionária do Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Dos Estados Unidos também chegam propostas com muitos dígitos, neste caso do Inter Miami, que quer juntar Jordi Alba e Sergio Ramos a uma lista de reforços que já conta com Lionel Messi e Sergio Busquets.

