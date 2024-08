Manuel Ugarte é reforço do Manchester United, a troco de 50 milhões de euros. Num negócio que poderá ascender aos 60 milhões, os «Red Devils» reforçam o meio-campo na capital francesa, colmatando a saída de Scott McTominay, que rumou ao Nápoles.

Um ano depois de deixar o Sporting, a troco de 60 milhões de euros, o internacional uruguaio, de 23 anos, não constava dos planos de Luis Enrique, apesar dos 37 jogos acumulados em 2023/24.

Este verão, o médio disputou todos os jogos do Uruguai na Copa América (6), integrando a equipa do torneio.

Recuando até 2020, Ugarte deixou o Fénix, onde se formou e se estreou como sénior, para reforçar o Famalicão. Ao cabo de uma época, o Sporting pagou cerca de 12,5 milhões de euros para potenciar o médio.

O Manchester United informa que o vínculo com o uruguaio será válido até junho de 2029, sendo que o contrato contempla a opção de mais um ano.

«É ótimo assinar por um clube desta dimensão. O Man. United tem um projeto ambicioso, no qual me revejo. Mal posso esperar por jogar em Old Trafford», referiu Manuel Ugarte, aos meios do novo clube.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

O Manchester United jogará, em casa, ante o Liverpool, na tarde deste domingo (16h).