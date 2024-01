Um empréstimo de afirmação por terras escocesas. Três golos e duas assistências, em 16 jogos, foram suficientes para Brendan Rodgers convencer-se quanto ao valor de Paulo Bernardo. De acordo com o técnico do Celtic, o médio português tem um lugar privilegiado no plantel.

«Tem uma cabeça experiente sobre ombros jovens. É um profissional de primeira linha e ele pode continuar a crescer, sentindo-se mais confiante. Está entrosado e observamos o florescer do seu jogo», elogiou o técnico dos campeões da Escócia.

Por isso, adianta, a cláusula de compra alocada ao empréstimo do médio, ainda vinculado ao Benfica, permite ao Celtic ambicionar a contratação do internacional sub-21 a título definitivo.

«Vamos reunir no final da temporada. O Paulo está a gostar de cá estar. A cláusula de compra é realista? Com certeza», revelou.

O Celtic voltou à competição na tarde deste domingo, em encontro dos «16-avos» da Taça da Escócia. E Paulo Bernardo faturou.