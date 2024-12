A novela em torno do futuro de Artur Jorge promete contar com novos episódios nas próximas semanas. O mais recente capítulo é protagonizado por Hugo Cajuda, agente do treinador português de 52 anos. Na segunda-feira, em entrevista ao UOL Esporte, o agente esclareceu que o futuro permanece em aberto, até porque Artur Jorge está a descansar, em família.

«Tivemos uma primeira oferta em outubro e comunicámos ao Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisámos que o Artur havia recebido mais três propostas: México, Europa e Qatar. Passámos tudo para o Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicámos que o melhor seria conversarmos depois da final, assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas.»

«Houve uma reunião depois da Libertadores, na qual expliquei que os três clubes interessados estavam dispostos a pagar a cláusula de rescisão. Qual foi a resposta de Textor? Até ao momento, nenhuma. É somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a agir.»

«Até quando vamos esperar? Não sei. O Artur Jorge está de férias, neste momento só quer aproveitar o tempo em família», terminou.

Num ano difícil de esquecer, Artur Jorge conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo Botafogo, depois de arrecadar a Taça da Liga pelo Sp. Braga. O contrato do português com o o «Fogão» é válido até ao final de 2025.

De recordar que, na última semana, a imprensa brasileira garantiu que o treinador estava desiludido com John Textor, uma vez que ambicionava receber uma proposta para a renovação do contrato.