Emmanuel Latte Lath é o novo reforço do Atlanta United, da Major League Soccer (MLS), tendo assinado contrato até dezembro de 2029

O ponta de lança de 26 anos deixou o Middlesbrough, sétimo classificado na II Liga Inglesa a troco de 21,2 milhões de euros, podendo acrescer mais 4,8 milhões em variáveis.

Esta temporada ao serviço do clube inglês totalizou 11 golos e 3 assistências, em 31 jogos.

There's no stopping this train.#ATLUTD signs Latte Lath as a Designated Player from Middlesbrough of the EFL Championship 👏 pic.twitter.com/curkmNeNsd