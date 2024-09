Ao cabo de cinco anos vinculado ao Famalicão, Gustavo Assunção assinará pelo segundo clube em Portugal. O médio de 24 anos perdeu espaço no plantel de Armando Evangelista, procurando colocação noutro emblema.

No final de agosto, o brasileiro esteve na iminência de se transferir para o Puskás Akadémia, da Hungria, mas o negócio falhou, face às exigências do clube junto do jogador.

Ora, fora das inscrições na Liga, mas com contrato por mais uma época, Assunção assinará em definitivo pelo AVS, plantel que contará com novidades neste derradeiro dia de mercado de transferências.

A informação foi confirmada pelo Maisfutebol, sendo que o negócio se faz sem dinheiro envolvido, mas com partilha de passe: Famalicão e AVS ficam cada um com 50 por cento do passe.

Na última época, o médio acumulou 21 jogos, totalizando 129 pelo Famalicão. A época mais prolífera aconteceu na estreia, em 2019/20, com 37 partidas.

Formado no Atlético Madrid, o filho de Paulo Assunção – outrora no FC Porto – procura o protagonismo de outros anos.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.