O Benfica foi o clube europeu com maior lucro nas últimas dez janelas de transferências, entre 2021/22 e 2025/26, segundo o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES). As águias apresentam um saldo positivo de 346 milhões de euros, liderando destacado um ranking que confirma a força do modelo de negócio encarnado.

De acordo com os dados divulgados, o Benfica supera Lille (273 milhões) e Ajax (270 milhões) no pódio. FC Porto (178 milhões) e Sporting (169 milhões) também figuram entre os dez clubes com maior saldo positivo no período em análise, ocupando o sétimo e o nono lugares, respetivamente.

Nas últimas cinco épocas, os encarnados registaram 811 milhões de euros em receitas com transferências, contra 465 milhões em despesas, num total de 1.276 milhões movimentados em 135 negócios.

O FC Porto, arrecadou 479 milhões e investiu 301 milhões (90 transações), enquanto o bicampeão Sporting somou 507 milhões em vendas e 338 milhões em compras, ao longo de 106 operações. Já o Sp. Braga surge na 18.ª posição do ranking global, com 138 milhões de saldo positivo (235 milhões em receitas e 97 milhões em despesas, em 80 transferências).

O estudo do CIES analisou ainda apenas as duas janelas mais recentes (2025/26). Nesse período, o Sporting apresenta um saldo positivo de 87 milhões (189 milhões em receitas e 102 milhões em despesas), o Benfica surge com 27 milhões positivos (158 milhões em vendas e 131 milhões em compras), enquanto o Sp. Braga regista 12 milhões de lucro.

O FC Porto é o único dos quatro grandes portugueses analisados com saldo negativo em 2025/26 (-22 milhões), fruto de 101 milhões investidos face a 79 milhões encaixados.

Veja aqui a galeria com o top-10 dos clubes que mais lucro fizeram nas últimas dez janelas de transferências.