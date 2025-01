O futuro de David Luiz pode passar por um regresso à Europa, para voltar a jogar ao lado de portugueses como David Carmo, Sérgio Oliveira, Chiquinho, Gelson Martins e Costinha: o central interessa ao Olympiakos.

A garantia foi dada pelo empresário Júlio Taran, em declarações ao The Sun.

«Existe a possibilidade de David Luiz jogar no Olympiakos. Estamos em contacto com o clube grego», referiu o agente do jogador, acrescentando que o também brasileiro Rodinei é uma das razões para a abertura do jogador em voltar à Europa: «Sim, a amizade com Rodinei é uma das razões. Ele é como se fosse da família para David Luiz. Rodinei falou muito bem dele à direção do Olympiakos e está a pressionar para a sua chegada».

Recorde-se que David Luiz, atualmente com 37 anos, é nesta altura um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Flamengo. O brasileiro coleciona uma carreira riquíssima, que explodiu no Benfica e passou por Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo.