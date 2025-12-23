Com o mercado de janeiro à porta, dezenas de clubes já se movimentam para retocar os seus plantéis e, por cá, os nomes de Oskar Pietuszewski e de Luís Guilherme marcam o dia no FC Porto e no Sporting, respetivamente.

Lá fora, Endrick (que vai ser reforço para um treinador português), Andrej Kostic, Niclas Füllkrug e Divock Origi também são destaques no mercado de transferências, nas últimas horas.

EM DIRETO: tudo o que está a acontecer no mercado de transferências

