Rescindido o contrato com o Rayo Vallecano – ao fim de oito épocas – Bebé encontrou colocação em Espanha. O internacional por Cabo Verde é reforço do Ferrol, 21.º e penúltimo na II Liga.

Aos 34 anos, o extremo esquerdo integra um grupo que ainda procura vencer no campeonato, depois de um empate e duas derrotas.

A jogar em Espanha desde 2014, Bebé conta com passagens por Córdoba, Eibar e Zaragoza, além do Rayo Vallecano. No total, fez 231 jogos em Espanha, 162 dos quais na La Liga.

Na última época, o avançado marcou quatro golos em 21 jogos.

Em Portugal, onde foi internacional sub-21, Bebé despontou no Estrela da Amadora, o que valeu a transferência para o Manchester United, em 2010.

Após empréstimos a Besiktas, Rio Ave e Paços de Ferreira, o avançado assinou pelo Benfica. Mas, apenas disputou seis encontros.

A estreia pelo Ferrol poderá acontecer na tarde deste domingo (13h), em casa, ante o Mirandés (9.º).