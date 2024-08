Chiquinho é reforço do Maiorca, atual 18.º na La Liga. Depois da época em evidência no Famalicão, o extremo de 24 anos segue para novo empréstimo.

Ainda que tenha alinhado 90 minutos no triunfo do Wolverhampton ante o Burnley (2-0), a contar para a Taça da Liga, o jovem português continua sem espaço no plantel de Gary O’Neil.

Pelo Famalicão, Chiquinho assinou cinco golos e três assistências em 27 jogos.

Formado entre Sporting, Tondela e Estoril, o avançado despontou nos «Canarinhos», o que valeu a oportunidade no Wolverhampton, no decorrer da época 2021/22, a troco de 3.5 milhões de euros.

Em todo o caso, continua por singrar nessa alcateia. Segue-se a estreia na Liga espanhola.

