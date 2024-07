O Fulham compilou os melhores momentos de João Palhinha pelos «Cottagers». Ao cabo de 79 partidas, entre Liga e taças, o médio, de 29 anos, acumulou 79 jogos, oito golos e uma assistência.

Indiscutível titular no «onze» delineado por Marco Silva, João Palhinha contribuiu para o 10.º e 13.º posto na Premier League.

No verão de 2022, o Fulham pagou 20 milhões de euros ao Sporting. Agora, e de acordo com a imprensa britânica, o emblema inglês poderá receber até 56 milhões de euros, num negócio que será recorde para os «Cottagers».

«Um dos melhores que vimos. Uma pessoa altamente comprometida, que conquistou o coração dos nossos adeptos, Palhinha deixa o Fulham com a gratidão de todos», escreveu o Fulham.

Até ver, o Fulham ainda não anunciou qualquer reforço, ainda que tenha vendido João Palhinha, Bobby Reid e Tosin Adarabioyo. Ao leme segue Marco Silva, de 47 anos. O português – em Inglaterra desde 2016 – orienta o Fulham desde 2021.

