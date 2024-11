Ruud van Nistelrooy assume o comando técnico do Leicester City, conforme anunciaram as «Raposas» na noite desta sexta-feira. O vínculo é válido até junho de 2027.

Aos 48 anos, e duas semanas depois de deixar o Manchester United, o neerlandês prossegue a carreira em Inglaterra, conforme avançou a imprensa britânica ao longo da semana.

Curiosamente, enquanto interino do Manchester United, Van Nistelrooy venceu o Leicester, para a Taça da Liga e para a Premier League (5-2 e 3-0).

O Leicester ocupa o 16.º lugar, com 10 pontos, mais um face à linha de água. Na tarde de sábado (15h), as «Raposas» jogam no reduto do Brentford (11.º).

Em todo o caso, Van Nistelrooy fará a estreia na terça-feira (20h15), aquando da visita do West Ham (14.º) ao Leicester.

[artigo atualizado]