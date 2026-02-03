Ainda que os principais mercados na Europa ocidental tenham encerrado o defeso de inverno na noite de segunda-feira, muitos países continuam com a janela de transferências em aberto – como os Países Baixos e Andorra, que permitem movimentações até às 23 horas desta terça-feira.

Mais tempo para contratar vão ter os clubes austríacos, turcos e gregos, uma vez que o defeso de inverno apenas termina na sexta-feira. Três dias volvidos, na segunda-feira, México e Emirados Árabes Unidos também encerram atividade.

De notar que o mercado na Suíça apenas encerra a 16 de fevereiro, três dias antes de o futebol russo também interromper a atividade de mercado. No final de fevereiro – a 25 – termina a janela de transferências na Polónia.

Em março, o Brasil conclui o período de contratações no dia 3, enquanto os Estados Unidos só o farão a 26. Por último, o Japão encerra atividade a 8 de abril, enquanto o Canadá termina o defeso a 17 do mesmo mês.

Acompanhe as principais novidades do mercado.

Saiba que países ainda podem operar transferências.

Até 3 de fevereiro: Andorra e Países Baixos.

Até 4 de fevereiro: Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e Iraque.

Até 5 de fevereiro: Etiópia e Malta.

Até 6 de fevereiro: Indonésia, Turquia, Grécia, Áustria e Bósnia.

Até 9 de fevereiro: Emirados Árabes Unidos e Roménia.

Até 10 de fevereiro: México, Austrália, Nova Zelândia, Azerbaijão e Omã.

Até 11 de fevereiro: Israel e Macedónia do Norte.

Até 12 de fevereiro: Egito e Chéquia.

Até 13 de fevereiro: Montenegro e Sérvia.

Até 14 de fevereiro: Hungria.

Até 15 de fevereiro: Eslovénia.

Até 16 de fevereiro: Suíça.

Até 17 de fevereiro: Croácia.

Até 19 de fevereiro: Uzbequistão e Rússia.

Até 20 de fevereiro: Chile e Panamá.

Até 21 de fevereiro: Porto Rico e Eslováquia.

Até 24 de fevereiro: Uruguai e Bulgária.

Até 25 de fevereiro: Filipinas e Polónia.

Até 28 de fevereiro: Arménia.

Até 1 de março: Senegal.

Até 2 de março: Uganda e Moldávia.

Até 3 de março: Brasil.

Até 4 de março: Tajiquistão.

Até 5 de março: China.

Até 6 de março: Colômbia.

Até 9 de março: Quirguistão e Bielorrússia.

Até 10 de março: Argentina e Venezuela.

Até 11 de março: Ucrânia.

Até 13 de março: Paraguai.

Até 15 de março: Peru.

Até 17 de março: Vietnam.

Até 20 de março: Bolívia.

Até 26 de março: Estados Unidos da América e Coreia do Sul.

Até 29 de março: Equador.

Até 3 de abril: Cazaquistão.

Até 8 de abril: Japão.

Até 17 de abril: Canadá.