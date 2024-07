O mercado de transferências está a ser agitado, esta quarta-feira, por João Palhinha. Na Alemanha e no Reino Unido, a imprensa garante que o médio português, de 28 anos, reforçará o Bayern Munique, num negócio que fixado entre os 46 e 51 milhões de euros.

Os exames médicos decorrerão após a eliminação de Portugal do Euro 2024. O vínculo do médio ao Bayern Munique será válido por quatro temporadas, até 2028.

Um ano depois de este negócio «cair» nas últimas horas do mercado, João Palhinha estará, por fim, certo no Bayern Munique.

🚨🔴 João #Palhinha, a new player of FC Bayern very soon!



More exclusive details:

🔻Transfer fee: €46m + add-ons

🔻Contract until 2028

🔻Palhinha will undergo his medical after the Euros!

As exclusively revealed today FC Bayern and Fulham have reached a breakthrough in… pic.twitter.com/4KyxgoLzyT