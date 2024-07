Nesta quarta-feira, o mercado de transferência foi agitado, à noite, pela possibilidade de o Aston Villa fazer «pole position» por João Félix. De acordo com os catalães do Sport, o português é desejo do espanhol Unai Emery, numa época que será de Champions.

Ora, a mesma fonte avança que o Barcelona não comprometerá o futuro financeiro em prol de Félix. Por isso, o regresso do avançado será improvável.

Em simultâneo, e como avançou o Maisfutebol no princípio de julho, o Benfica ainda sonha com o regresso de João Félix.

Rebobinando, José Mourinho conta as horas para a oficialização de Youssef En-Nesyri. O avançado marroquino, de 30 anos, aterrou em Istambul esta manhã, para realizar exames médicos e assinar pelo Fenerbahçe. O negócio rondará os 20 milhões de euros.

Entretanto, em França, o Mónaco investirá 20 milhões em George Ilenikhena, avançado francês de 17 anos, até ver vinculado aos belgas do Antuérpia. Os exames médicos estão agendados e o negócio selado.

No futebol nacional, destaque para a escolha do jovem Nuno Correia, que trocou o Vitória de Guimarães pelo Sp. Braga. Por sua vez, o defesa Chidozie rumará à MLS, enquanto Piazón já rescindiu com o Sp. Braga, antes de assinar pelo AVS.

Por fim, na II Liga, a União de Leiria reforçou o ataque com Juan Munõz. O ponta de lança conquistou a Liga Europa, pelo Sevilha, em 2015 e 2016.