O mercado de transferências promete ser agitado e esta segunda-feira vários portugueses têm feito correr muita tinta lá fora. Bernardo Silva é insistentemente associado ao interesse do PSG, mas também o mercado dos treinadores está ativo.

A saída de Jorge Jesus do Fenerbahçe foi oficializada e Armando Evangelista juntou-se à comitiva lusa no Brasileirão.

Ainda relativamente ao futebol nacional, o preço de Viktor Gyokeres, alvo do Sporting, foi alvo de muito debate ao longo do dia, com o próprio jogador a pedir ao Coventry que respeitasse a sua vontade.

Já no futebol internacional, Robert Lewandowski afastou os rumores de uma possível saída para a Arábia Saudita e, ao início da noite, Kylian Mbappé «largou a bomba»: o avançado francês, segundo o L'Equipe, já informou o PSG que não quer ativar a extensão do contrato até 2025 e, à partida para o último ano de ligação, o clube equaciona uma venda.

O Maisfutebol reúne todas as informações numa só timeline, em constante atualização.

