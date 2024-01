O ambiente no balneário do Nápoles voltou a agudizar-se depois de o agente de Khvicha Kvaratskhelia avançar que Osimhen seria reforço na Liga saudita no verão. Na resposta, o representante do avançado nigeriano - atualmente com Peseiro a preparar a CAN - revelou que a renovação com o Nápoles está acordada.

Contudo, Osimhen não foi tão contido na resposta, enviada via Instagram: «És um monte de me*** e uma desgraça. Estou envergonhado com este tipo de argumento. Idiota! Mantém o meu nome fora da tua boca.»

Destaque nas últimas horas para a oficialização do empréstimo do médio Lucien Agoumé ao Sevilha, proveniente do Inter de Milão. O camaronês, de 21 anos, foi «cedido com opção de compra».

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

De França chegam novas páginas da novela Mbappé. Desta feita, e ao L'Équipe, Nasser Al Khelaifi garantiu que planeia o futuro apenas com o astro francês.

A fechar, e desde Itália, chegam relatos quanto ao interesse do Moreirense e da Sampdoria pelo empréstimo do jovem médio Cher Ndour. O italiano, de 19 anos, tem contrato com o PSG.