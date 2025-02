Nuno Campos vai ser o treinador dos sub-20 do Flamengo.

O português já tem acordo para assinar contrato por dois anos com o gigante do Rio de Janeiro, levando consigo o adjunto Miguel dos Santos, que já o tinha acompanhado na equipa técnica de Renato Paiva, no Toluca.

Nuno Campos, recorde-se, foi durante muitos anos adjunto de Paulo Fonseca em vários clubes, como Pinhalnovense, Desp. Aves, P. Ferreira, FC Porto, Sp. Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

Depois disso, Nuno Campos seguiu a carreira de treinador principal, tendo orientado o Santa Clara e o Tondela, antes de aceitar o convite de Renato Paiva, para voltar a ser adjunto, desta vez no Toluca, do México.

Agora segue para o Flamengo, onde está o português José Boto, para orientar a equipa sub-20.