Giorgi Aburjania está de regresso a Portugal, pela porta do AVS, conforme avançou o Maisfutebol. O médio georgiano, de 29 anos, representou o Gil Vicente entre 2021 e 2023, seguindo, há um ano, para os turcos do Hatayspor.

Numa carreira construída entre o país natal, Chipre e divisões secundárias de Espanha, Aburjania acumulou 63 jogos, dois golos e três assistências pelo Gil Vicente.

Na última temporada, o médio anotou uma assistência em 23 encontros pelo Hatayspor, que terminou no 15.º posto da Liga turca.

O vínculo com o AVS é válido por uma temporada.

AO MINUTO: siga todas as novidades deste mercado de transferências.

«O clube apresentou-me um projecto ambicioso. Estou contente por regressar a Portugal. O conhecimento da Liga e das ideias de Vítor Campelos serão importantes na minha adaptação. As equipas do treinador gostam de controlar sempre o jogo, o que me impressionou. Depois dos problemas na Turquia, que me afastaram do Euro 2024, esta é a altura certa para voltar ao trilho da seleção», disse o médio aos meios do novo clube.

Giorgi Aburjania é o quinto reforço do AVS, na companhia de Baptiste Roux, Kiki Afonso, Cristian Devenish e Rafael Rodrigues. A turma de Vítor Campelos conta, por agora, com 26 elementos.