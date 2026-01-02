O América Mineiro oficializou a chegada de Léo Alaba, por empréstimo do AVS até final do ano: a cedência termina a 31 de dezembro de 2026.

O lateral direito de 26 anos foi contratado pelo Vilafranquense em 2022, tendo sido transferido para o clube da Vila das Aves em 2023.

Após 39 jogos e três assistências em ano e meio, Léo Alaba foi cedido em 2025 ao Criciúma, sendo agora novamente emprestado a um clube da Série B brasileira, mas desta feito ao América Mineiro.