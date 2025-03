A Federação do Quénia anunciou esta segunda-feira a contratação de Benni McCarthy para o cargo de selecionador nacional. O antigo avançado do FC Porto, ao serviço do qual ganhou a Liga dos Campeões, assinou um contrato válido por duas temporadas.

McCarthy vai começar a trabalhar de imediato na federação, procurando começar a preparar o duplo compromisso de apuramento para o Mundial 2026, frente à Gâmbia e ao Gabão.

«Estou honrado por assumir esta função e animado com a jornada que temos pela frente com a seleção nacional do Quénia. Estudei o talento deste país e acredito que há imenso potencial para competir ao mais alto nível. Junto com minha equipa técnica, incluindo Vasili Manousakis, Moeneeb Josephs e Pilela Maposa, estou comprometido em construir uma equipa estruturada, disciplinada e competitiva», disse.

«O nosso objetivo é desenvolver uma forte identidade de equipa, jogar um futebol emocionante e deixar a nação orgulhosa. Estou ansioso por começar a trabalhar com os jogadores, a federação e os apaixonados adeptos quenianos, para juntos alcançarmos o sucesso.»