Na lista de inscrições rececionada pela Liga até às 12h30 desta segunda-feira é possível verificar a inclusão do avançado Cassiano, que reforçará o Casa Pia. Até ao último fim de semana ao serviço do Avaí, da Serie B do Brasil, o ponta de lança prepara, assim, o regresso a Portugal.

Aos 35 anos, Cassiano assinará pelo quarto clube na Liga, depois de representar Boavista, Vizela e Estoril, entre 2019 e 2024. Pelo meio, ainda representou os sauditas do Al-Faisaly.

Na presente temporada, o ponta de lança participou em oito jogos do Avaí, mas sem golos.

A melhor temporada em Portugal foi conseguida ao serviço do Vizela, em 2020/21, com 16 golos em 36 jogos. Na última época, pelo Estoril, acumulou 12 golos em 37 partidas.

Numa carreira edificada entre Brasil, Coreia do Sul, Cazaquistão e China, Cassiano encontrou em Portugal a sua melhor versão. Segue-se a estreia pelo Casa Pia.

Nos «Gansos» encontrará a «concorrência» de Samuel Obeng, Max Svensson e Clau Mendes, ainda lesionado.

