Clau Mendes é o quarto reforço do Casa Pia, o segundo para o ataque, depois de Henrique Pereira, emprestado pelo Benfica.

Na última temporada, Clau Mendes representou o Cornellá, que desceu ao quarto escalão de Espanha. Aos 23 anos, o ponta de lança apontou sete golos em 29 partidas.

A experiência no Casa Pia será a primeira fora de Espanha, depois de representar Logroñés, Rayo Majadahonda, Las Palmas e Orientación Marítima.

Após as contratações do defesa Ruben Kluivert (ex-Dordrecht), do médio Miguel Sousa (ex-Mafra) e do extremo Henrique Pereira, o treinador João Pereira junta uma nova unidade ao ataque. Algo importante, uma vez que os «Gansos» viram partir os avançados Yuki Soma e André Lacximicant.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.