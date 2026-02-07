OFICIAL: Cristian Ponde assina com o Unirea Slobozia
Antiga promessa do Sporting vai estrear-se no futebol romeno
Antiga promessa do Sporting vai estrear-se no futebol romeno
Cristian Ponde foi anunciado como reforço do Unirea Slobozia, 14º e antepenúltimo classificado do campeonato romeno.
Trata-se de uma estreia de Ponde no futebol da Roménia, ele que tem a dupla nacionalidade portuguesa e romena, apesar de ter optado por ser internacional jovem na seleção portuguesa.
Antiga promessa do Sporting, formado nas escolas de Alcochete, Cristian Ponde chegou a estrear-se na equipa principal, na época de Marco Silva, tendo sido levado também para o banco em jogos oficiais por Leonardo Jardim e por Jorge Jesus.
Não teve continuidade na equipa leonina e passou depois por Farense, Karpaty (Ucrânia), Grasshoppers (Suíça), Marítimo e Farense. Aos 31 anos estava sem clube, desde que deixou o Marítimo no final da época passada.