Cristian Ponde foi anunciado como reforço do Unirea Slobozia, 14º e antepenúltimo classificado do campeonato romeno.

Trata-se de uma estreia de Ponde no futebol da Roménia, ele que tem a dupla nacionalidade portuguesa e romena, apesar de ter optado por ser internacional jovem na seleção portuguesa.

Antiga promessa do Sporting, formado nas escolas de Alcochete, Cristian Ponde chegou a estrear-se na equipa principal, na época de Marco Silva, tendo sido levado também para o banco em jogos oficiais por Leonardo Jardim e por Jorge Jesus.

Não teve continuidade na equipa leonina e passou depois por Farense, Karpaty (Ucrânia), Grasshoppers (Suíça), Marítimo e Farense. Aos 31 anos estava sem clube, desde que deixou o Marítimo no final da época passada.

RELACIONADOS
Matheus Reis viaja para a Rússia após o clássico no Dragão
OFICIAL: Sonia Bompastor renova com o Chelsea até 2030
OFICIAL: Tomás Podstawski volta ao ativo na Liga 3
OFICIAL: Besiktas apresenta três reforços esta sexta-feira